Сотрудники полиции Отырарского районного отдела полиции во время проведения рейдовых мероприятий по обеспечению общественного порядка и пресечения правонарушений на улице одного из поселков остановили автомашину «ВАЗ», вызвавшую у них подозрение.

При проверке документов, полицейские обнаружили и изъяли у пассажира из кармана свёрток с наркотическим средством растительного происхождения.

Подозреваемого стражи порядка доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела. Согласно экспертизе, изъятое в качестве вещественных доказательств наркотическое средство оказалось высушенной марихуаной, общим весом около грамма.

Подозреваемым оказался местный житель, безработный. Мужчина находится под подпиской.

Следствием устанавливается, с какой целью пассажир хранил у себя свёрток с наркотическим веществом.