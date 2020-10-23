Полицейские Туркестанской области проводят рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост ДТП.

Особое внимание уделяется нарушениям, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, превышения скорости, правилами обгона, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, разговорами по мобильному телефону и другими правонарушениями.

В Жетысайском районе сотрудники патрульной полиции МПС Жетысайского РОП во время рейдовых мероприятий выявили более 10 нетрезвых водителей. При патрулировании на одной улиц районного центра стражи порядка остановили автомашину марки «Мерседес» под управлением жителя г. Алматы. При поверке документов выяснилось, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно медицинскому освидетельствованию мужчина находился в нетрезвом состоянии «средней степени». Двое суток спустя, патрульные полицейские задержали еще одного нетрезвого водителя, жителя Жетысайского района, севшего за руль автомобиля в пьяном состоянии.

В отношении нарушителей ПДД составили административные протокола по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Собранные материалы направили в районный суд для принятия законного решения.

Кроме того, полицейские Жетысайского РОП задержали двух водителей автомашин марки «Хундай» и «Дэу» за пересечение двойной сплошной и выезд на полосу встречного движения. За грубое нарушение ПДД автовладельцев привлекли к административной ответственности по статье 596 КоАП РК «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Согласно санкции данной статьи нарушителям грозит лишение водительских прав сроком на 6 месяцев.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: не садиться за руль в нетрезвом состоянии, не превышать скорости, не нарушать правила маневрирования и не выезжать на встречную полосу, а также держать дистанцию на дорогах. Водители помните, что от соблюдения ПДД зависит не только ваша жизнь, но и безопасность ваших пассажиров и пешеходов.