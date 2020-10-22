По прогнозам синоптиков, 23 октября в отдельных регионах Туркестанской области ожидается дождь.

В горных районах возможен дождь с переходом в снег. Ночью температура воздуха +1-+3 градуса тепла, в горной местности до -3 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха +10+15 градусов тепла. В субботу 24 и в воскресенье 25 октября на территории области безоблачно, ночью температура 0…+5, в горных районах ожидаются заморозки до … -2 градусов.

В выходные столбики термометра поднимутся до +10+15 градусов.

Арайлым Маханова, инженер-синоптик :»В Шымкенте 23 октября ожидается дождь, днем +11…+13, ночью +7 градусов тепла. В субботу и воскресенье безоблачно, днем температура воздуха +12+14выше нуля.

Шынар Оразова