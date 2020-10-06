В Туркестанской области полицейские задержали аферистку, оформившую кредит на родственницу.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что одна из родственниц путем мошенничества оформила на ее имя кредит почти на 200 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тюлькубасского РОП по статье 190 УК РК “мошенничество”. Полицейские установили и задержали мошенницу. Жительница Жамбылской области призналась в содеянном.

Следствием было установлено, что молодая девушка взяла деньги в долг у потерпевшей, которая по истечению срока потребовала вернуть деньги. Подозреваемая попросила родственницу оправить фото ее удостоверения личности, якобы для того, чтобы перевести деньги. Затем, воспользовавшись данными родственницы, аферистка оформила онлайн-кредит на имя потерпевшей. Когда деньги поступили на счет, девушка попросила родственницу оставить часть себе в качестве долга, а остальные деньги отправить ей. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемая находится под подпиской.

Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть внимательными и не делиться с посторонними лицами личными данными и реквизитами банковских карточек. Будьте бдительны к своим документам, банковским счетам и другой личной информации. Не доверяйте никому! Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества , то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.