«Информируем вас о недостоверной информации, распространяющейся от имени нашей компании в Интернете, социальных сетях и мессенджерах, передает Otyrar.KZ.

В указанных рассылках сообщается о раздаче при прохождении анонимного опроса купонов на определенную денежную сумму.

Доводим до вашего сведения, что все указанные сообщения являются недостоверными и не имеют никакого отношения к деятельности ТОО «Magnum Cash&Carry».

Информация обо всех действующих акциях МСС размещена на официальном сайте и социальных сетях Компании:

https://magnum.kz/

https://www.instagram.com/magnum.kz/

https://www.facebook.com/Magnumkz

https://vk.com/magnumstore

Просим покупателей и всех партнеров МСС быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников» — представители сети магазинов «Magnum» пояснили, рассылка — дело рук мошенников.