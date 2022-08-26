Магазины шымкентской сети супермаркетов «Фиркан» станут частью Magnum

Руководство «Фиркан» сообщило о заключении сделки с крупнейшей казахстанской торговой сетью Magnum.

Сечкин Пишкин, руководитель торговой сети «Фиркан»:

«Владельцы и руководство ТОО «Фиркан» приняли решение изменить структуру бизнеса. А именно – сосредоточиться на дистрибьюции товаров и расширить собственное производство (хлебобулочные изделия, плодоовощная консервированная продукция, безалкогольные напитки). Права на аренду розничных магазинов мы передали на взаимовыгодных условиях коллегам из торговой сети Magnum. Это республиканский и региональный лидер рынка, несколько лет работает в нашем городе, задает стандарты и развивает современный формат розничной торговли. Magnum – наш надежный партнер. Это отличная новость для горожан, ведь мы уверены, что он предоставит шымкентским покупателям лучший сервис».

Как подчеркнули в «Фиркан», процесс передачи магазинов будет плавным и максимально комфортным для покупателей и партнеров. Торговые точки будут по очереди закрываться для перевода в новый формат. По договоренности с Magnum все рабочие места и условия оплаты для сотрудников сохранены.

Азамат Османов, генеральный директор торговой сети Magnum:

«Шымкент – любимый и близкий нам город. Я сам вырос в нем. У нас налаженные связи с партнерами в южных регионах страны и большая лояльная покупательская аудитория. Мы очень рады открыть больше магазинов на базе популярной сети «Фиркан», чтобы быть ближе к нашим любимым покупателям. И приложим все наши силы, знания и опыт, чтобы и дальше радовать жителей Шымкента лучшими предложениями и отличным сервисом. Мы приготовили множество акций и скидок для любимых покупателей и ждем вас по старым и новым адресам!»

Первый Magnum на месте «Фиркан Express на Тельмана» откроется 27 августа. Планируется, что к декабрю 2022 года будет завершена передача всех 14 торговых точек «Фиркан». Сейчас в Шымкенте уже работают 18 магазинов сети Magnum.

Справка: ТОО «Фиркан» – крупная дистрибьюторская компания, включающая оптово-розничную сеть, работающую в Шымкенте. Первый магазин сети открылся в 2007 году. Под этим брендом работают торговые точки трех форматов: магазины у дома, супермаркеты, гипермаркеты. На данный момент сеть насчитывает 14 магазинов.

Magnum – крупнейшая торгово-розничная сеть Центральной Азии. Представлена в 14 городах Казахстана и в Ташкенте 208 филиалами разного формата (гипермаркет, Super, Express, Daily). Компания существует с 2007 года и входит в десятку крупнейших частных компаний Казахстана.

Магазины сети Magnum ежедневно посещает около 350 тысяч покупателей. 1,2 миллионов человек являются участниками программы лояльности Magnum Club.