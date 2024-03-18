Грандиозные скидки ожидают жителей Шымкента 21 и 22 марта

Похоже, что предстоящие выходные будут весьма насыщенными. Помимо концертных программ в разных локациях города, шымкентцы смогут насладиться выгодным шоппингом. Почти во всех крупных торговых центрах стартует акция «Наурыз-базарлық», передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Управлении предпринимательства и индустриально- инновационного развития Шымкента. В рамках данной акции 21 и 22 марта в торговых центрах: Shymkent plaza, Mega planet, Diamond plaza, Nauryz park, Рахима плаза, DUR plaza, Grand park, Мечта, Technodom, Evrika, Сулпак будут скидки на товары от 15 до 50%. Если вы планировали крупные покупки, то смело отправляйтесь по магазинам дни празднования Наурыза. Также не остались в стороне и гипермаркеты: в магазинах сети Магнум, Грамад и Туран ожидаются скидки на продовольственные товары.

Данабек Апсиков, руководитель отдела торговли в сфере услуг Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента:

«Наурыз- это особый праздник, казахстанский Новый год. По поручению Главы государства этот праздник должен длиться 10 дней. Во всех городах проходят разные мероприятия, акции. По поручению акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, мы вышли с письмом во все крупные торговые центры с просьбой, могут ли они именно в эти дни запустить скидки. Нас многие поддержали. Они тоже заинтересованы в продажах. Тем более выходные, люди будут гулять, приятно же приобрести необходимые вещи, будь то одежда, техника и даже продукты, со скидкой. Так что 21 и 22 марта на протяжении двух дней ожидаются скидки от 15 до 50% на разные товары. Но надо понимать, что это частники, и возможно не все бутики в данных торговых центрах будут делать скидки, но многие».

К слову, Шымкент уже много лет является центром торговли и предпринимательства. Об этом говорят цифры. На данный момент, по информации профильного ведомства, в городе функционирует 13 тысяч торговых объектов, считая крупные точки, магазины у дома и прочее. И эта цифра растет с каждым годом.

«Вообще есть стандарты, которые утверждаются. В нашем случае, 13 тысяч объектов, то есть торговая площадь даже увеличена. И это хорошо. Ежегодно по 50 объектов прибавляется», — подытожил Данабек Апсиков, руководитель отдела торговли в сфере услуг Управления предпринимательства и индустриально- инновационного развития г. Шымкента.