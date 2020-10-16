В Сети появились фальшивые сайты сети ресторанов быстрого питания KFC и супермаркетов Magnum. Интернет-ресурсы предлагают пользователям пройти опрос и получить деньги или же принять участие в розыгрыше бесплатной продукции. При этом сами компании подобных акций не проводят.

Приглашения пройти опрос, якобы объявленный компанией Magnum Cash&Carry, распространяют в мессенджерах и социальных сетях. За ответы казахстанцам обещают выдать купон на скидку до 30 000 тенге на любую продукцию сети супермаркетов.

Компания опровергла информацию о том, что проводит подобную акцию.

«В рассылках сообщается о раздаче при прохождении анонимного опроса купонов на определенную денежную сумму. Доводим до вашего сведения, что все указанные сообщения являются недостоверными и не имеют никакого отношения к деятельности ТОО «Magnum Cash&Carry», — сказано на официальной странице компании в Instagram.

Еще одна спам-рассылка от хакеров предлагает поучаствовать в розыгрыше 3 000 порций фирменной курицы от сети ресторанов быстрого питания KFC.

При этом ссылка, указанная в объявлении, ведет на потенциально вирусный сайт. Информацию о розыгрыше эта компания также опровергла.

«Эта рассылка не имеет никакого отношения к нам. Игнорируйте ее, пожалуйста. Это спам», — говорится в ответе KFC Kazakhstan на вопрос корреспондента Stopfake.kz.

UPD: Как сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT, сейчас работа фишинговых сайтов magnum.cash и khabib.camry.com приостановлена.

«Информация о мошеннических ресурсах отработана посредством обращений граждан в чат Информационная безопасность РК в мессенджере Телеграмм», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы уже сообщали о том, что в Казахстане возросло количество хакерских спам-рассылок. С их помощью злоумышленники могут получить персональные данные, данные банковских карт и отслеживать активность пользователей в Сети.

Специалисты Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT советуют устанавливать на компьютеры программы-антивирусы, не переходить на сайты с сомнительным содержанием и не скачивать программное обеспечение, о происхождении которого вам ничего не известно.

Не стоит загружать никаких прикрепленных файлов из писем, отправленных с незнакомых адресов, или переходить по рекламным ссылкам во всплывающих окнах и тем более приобретать предлагаемые в таком формате продукты.

Не рекомендуется оставлять никакие личные данные на сайтах с сомнительным содержанием, сохранять в браузере пароли от важных аккаунтов и данные банковских карт.

Ранее подобный сайт-копия появился у платформы OLX.kz. Служба безопасности компании также советовала тщательно проверять адрес сайта и сверять его с официальным.