Родительский день 10 октября величается Покровским, поскольку отмечается в первую субботу в преддверии празднования Покрова Пресвятой Богородицы.

Этот день по традиции приурочен памяти усопших. К родительской субботе стоит готовиться заблаговременно, чтобы провести ее правильно.



Что принято нести в церковь на родительскую субботу

Священнослужители говорят, что самое важное, что могут сделать живые родственники для усопшего — это попросить у Господа через молитву прощение за все его содеянные грехи. Грустить в этот день запрещается, поскольку слезы только вредят душе покойного. Считается, что в родительскую субботу они спускаются на землю повидаться с родными и желают знать, что у близких для них людей все хорошо.

В церкви в родительскую субботу проходит специальная заупокойная Божественная литургия — панихида, во время которой вспоминаются имена всех усопших православных, помимо тех, кто покончил жизнь самогубством.

Родственники, желая, чтобы за душу покойного помолились, обязательно должны прийти в храм и подать записку с именами усопших. Ее кладут в корзинку с подаянием. Зачастую — это вино, хлеб, фрукты и сладости. Все пожертвования раздаются бедным и нуждающимся людям.

Панихиду родным желательно прослушать до конца.

Что нужно взять с собой на кладбище

Веселиться, петь и танцевать в родительскую субботу запрещается.