Родительский день 10 октября величается Покровским, поскольку отмечается в первую субботу в преддверии празднования Покрова Пресвятой Богородицы.
Этот день по традиции приурочен памяти усопших. К родительской субботе стоит готовиться заблаговременно, чтобы провести ее правильно.
Что принято нести в церковь на родительскую субботу
Священнослужители говорят, что самое важное, что могут сделать живые родственники для усопшего — это попросить у Господа через молитву прощение за все его содеянные грехи. Грустить в этот день запрещается, поскольку слезы только вредят душе покойного. Считается, что в родительскую субботу они спускаются на землю повидаться с родными и желают знать, что у близких для них людей все хорошо.
В церкви в родительскую субботу проходит специальная заупокойная Божественная литургия — панихида, во время которой вспоминаются имена всех усопших православных, помимо тех, кто покончил жизнь самогубством.
Родственники, желая, чтобы за душу покойного помолились, обязательно должны прийти в храм и подать записку с именами усопших. Ее кладут в корзинку с подаянием. Зачастую — это вино, хлеб, фрукты и сладости. Все пожертвования раздаются бедным и нуждающимся людям.
Панихиду родным желательно прослушать до конца.
Что нужно взять с собой на кладбище
После посещения храма нужно пойти на могилку к усопшему. В родительскую субботу принято на ней убраться. При необходимости покрасить оградку, посадить цветы. Поэтому хорошо взять с собой весь необходимый инвентарь — грабли, лопату, краску и кисточки. Кто не собирается заниматься насаждением растений, желательно поставить у могилы букет живых цветов. Искусственные запрещаются.
Многие люди берут с собой на кладбище еду и различные алкогольные напитки, чтобы возле могилы помянуть усопшего. Церковь это категорически не одобряет, поскольку кладбище — это не место для подобного. Можно раздать угощение нуждающимся людям и попросить их помолиться за покойного.
Запрещается возле могилы разговаривать по телефону, говорить о проблемах, а также решать вопросы, что касаются финансов. В родительский день стоит говорить только об усопших. Вспомнить о них и добрых делах, которые они совершили при жизни.
Уходя с кладбища, ничего нельзя с собой оттуда брать, поскольку все предметы и растения напитаны отрицательной энергетикой.
Придя домой, обязательно нужно умыться и помыть руки с мылом. Затем можно накрыть на стол и помянуть усопших. Желательно поставить несколько дополнительных приборов для душ покойных, ведь они обязательно придут на трапезу. Убирать со стола желательно не сразу, а спустя пару часов, чтобы души спокойно отведали все угощения.