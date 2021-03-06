У православных христиан очень много светлых праздников, которые не относятся к числу великих.
И одним из таковых является родительская суббота, которая в этом году выпала 6 марта. И у многих новоиспеченных верующих возникает вопрос о том, как же нужно проводить этот день.
Всего в православии отмечается четыре родительские субботы, но только две из них являются Вселенскими: Троицкая родительская суббота, а также Мясопустная родительская суббота, которая и выпадает на 6 марта в 2021 году. Она отмечается за неделю до Великого поста. Это связано с тем, что в этот день еще разрешено употреблять в пищу животную пищу, поэтому можно как следует помянуть ушедших родителей.
Испокон веков христиане всегда в родительскую субботу ходили в церковь, чтобы поставить свечку за усопших и помолиться. Каждый год в этот праздник во всех храмах проводятся специальные службы, в которых желательно принять участие. Помимо этого на общий стол можно принести какие-либо продукты не животного происхождения. Придя домой из церкви, верующие также могут сходить на кладбище, чтобы прибраться на могилках своих родственников.
Празднование Мясопустной родительской субботы осуществляется в соответствии с определенными правилами. И прежде всего это касается некоторых запретов.
В этот день стоит воздержаться от следующего:
на протяжении всего дня нельзя придаваться грустным мыслям. Поминая умерших родственников, не стоит забывать, что они находятся в раю, а там им намного лучше, чем на нашей грешной земле;
в родительскую субботу лучше воздержаться от любых домашних хлопот, кроме приготовления пищи; главный запрет 6 марта 2021 года — это молиться о живых; запрещено и вступать в конфликты, использовать нецензурные слова и громко разговаривать;
в поминальную субботу нельзя веселиться и устраивать шумные гулянья. Вы должны полностью посвятить 6 марта поминанию усопших. И делать это нужно с радостью в сердце и только со светлыми мыслями.
Родительская суббота — это действительно светлый и радостный праздник, ведь в этот день мы радуемся, что наши родные вознеслись на небеса и сейчас находятся рядом с Господом. Поэтому отбросьте любую грусть, сходите в церковь, напеките блинов, а вечером помяните всех тех, кого уже нет с нами.
Источник: https://fb.ru