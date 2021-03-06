У православных христиан очень много светлых праздников, которые не относятся к числу великих.

И одним из таковых является родительская суббота, которая в этом году выпала 6 марта. И у многих новоиспеченных верующих возникает вопрос о том, как же нужно проводить этот день.

Всего в православии отмечается четыре родительские субботы, но только две из них являются Вселенскими: Троицкая родительская суббота, а также Мясопустная родительская суббота, которая и выпадает на 6 марта в 2021 году. Она отмечается за неделю до Великого поста. Это связано с тем, что в этот день еще разрешено употреблять в пищу животную пищу, поэтому можно как следует помянуть ушедших родителей.

Испокон веков христиане всегда в родительскую субботу ходили в церковь, чтобы поставить свечку за усопших и помолиться. Каждый год в этот праздник во всех храмах проводятся специальные службы, в которых желательно принять участие. Помимо этого на общий стол можно принести какие-либо продукты не животного происхождения. Придя домой из церкви, верующие также могут сходить на кладбище, чтобы прибраться на могилках своих родственников.