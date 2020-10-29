Мошенники придумывают самые неожиданные способы украсть конфиденциальные данные и деньги.

Поэтому важно не терять бдительность, даже размещая объявление о продаже вещей на сайтах бесплатных объявлений.

В инфографике показана одна из схем обмана, ведь кто предупреждён, тот вооружён. Не спешите вводить свои данные, если покупатель скидывает вам ссылку якобы для получения оплаты или организации доставки.

Для финансовых махинаций аферисты используют сайты-однодневки, которые маскируют под существующие сервисы. Затем их бесследно удаляют.

Помните об этом и не переходите по ссылкам из СМС-рассылок или электронных писем от потенциальных покупателей. Обращайте внимание на официальный домен сайта в адресной строке. Он должен быть без лишних букв, знаков и символов. И самое главное: не вводите данные банковской карты, секретные коды и личные данные на незнакомых сайтах.

Расскажите об этой схеме старшему поколению, чтобы оградить их от уловок мошенников.

Источник: Кaspi.kz