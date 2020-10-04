04 октября на пульт дежурного поста » 101 » поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме по ул. Мангельдина №36.

На четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в кухне квартиры горели предметы домашнего обихода площадью 5 кв. м. На место происшествия выехали 14 человек личного состава и 4 единицы техники пожарной части сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

На месте происшествия в квартире на 4-м этаже человек получивший недавно инсульт и лечение, самостоятельно выбрался на балкон, прибывшее первое пожарное подразделение, воспользовавшись автолестницей спецтехники АЛ-50, спасли больного. Благодаря оперативным действиям пожарного-сотрудника сержанта гражданской защиты Бегжан Лескена, пожарного-младшего сержанта гражданской защиты Р. Куантая и начальника караула лейтенанта гражданской защиты Н. Жорабек, своевременно спасли больного. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу для принятия дополнительных лечебных мер.

Пожар локализован в 08:31 и ликвидирован в 08:38. Погибших нет, бригада Центра медицины катастроф оказала необходимую первую медицинскую помощь. Причина пожара устанавливается.

Пожарные Шымкента за сутки на пожары разного уровня совершают более 10 выездов. Причины возникновения пожаров разные: неосторожное обращение с огнем, курение в нетрезвом состоянии, детская шалость с огнем, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту, оставление одного больных людей. Выяснение конкретных причин пожара может длиться до 10 дней. А жителей города просим незамедлительно обратиться по телефону «101» или «112» , если они стали очевидцами пожара.

Служба пожаротушения напоминает жителям города о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.