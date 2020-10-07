Депутаты Мажилиса просят пересмотреть возраст выхода казахстанцев на пенсию.

Свои предложения они адресовали премьер-министру Аскару Мамину, передает zakon.kz.

По данным Всемирной организации здравоохранения, необычность вируса COVID-19 заключается в том, что большинство случаев смерти приходятся на людей старше 60 лет. Причины уязвимости людей старшего возраста перед COVID-19 включают физиологические изменения в организме, снижение иммунной реакции и наличие сопутствующих заболеваний. Это делает их более подверженными заражению вирусом, повышает вероятность тяжелого течения болезни, серьезных осложнений и смерти. По данным европейского офиса ВОЗ, восемь из 10 умерших пациентов из вышеуказанной группы риска имели как минимум одно сопутствующее хроническое заболевание — сердечно-сосудистой, эндокринной системы, — сказал депутат Айкын Конуров.

Так, с января по август 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 110 981 актов смерти казахстанцев, из них граждан старше 60 лет — 78 637 человек, это более 71% от общего количества. По словам мажилисмена, с наступлением осенне-зимнего периода по причине сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа риски тяжелого течения и летальных исходов от COVID-19 значительно возрастают, что требует дополнительных мер безопасности, особенно для лиц от 60 лет и старше.

Коммунисты считают, что в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов, особенно важно уберечь пожилых граждан, чей возраст и сопутствующие ему болезни выделяют их в особую группу риска.

Фракция «Народные коммунисты» призывает пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию. В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части повышения возраста выхода женщин на пенсию. Сегодня, основываясь на мнении граждан, которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для женщин и мужчин с 60 лет, — предложил Конуров.

Депутаты считают, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но и в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы, положительно повлияет на рынок труда.