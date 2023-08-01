На заслуженном отдыхе: и что заслужили?

Недавно я разговаривала со своей московской родственницей. Главная новость ее была личного плана. «Ухожу, — говорит, — я с работы. Начну наконец-то жить для себя».
Надо пояснить, что родственница давно уже пенсионерка по возрасту. Домочадцы давно предлагали угомониться, целиком посвятить себя внукам и домашнему очагу. Однако она сопротивлялась отчаянно: боялась вовсе оторваться от кипения общественной жизни и погрязнуть
в повседневной монотонности домашнего бытия. А тут вдруг — на тебе! Отошла от дел окончательно, причем добровольно! «А что, сейчас не боишься помереть со скуки?» — поинтересовалась я. «Да некогда будет. Здесь для пенсионеров столько всего интересного… Теперь хоть на Москву посмотрю…»
Заложники большого города
И то правда. Давно уже стало привычно подтрунивать над москвичами на предмет дремучего незнания собственного города. Вообще-то, их где-то можно понять. Вот живут они годами в огромном многомиллионнике и, кроме своего кондоминиума, вокруг ничего не видят. Да и видеть не хотят. А зачем? У них в микрорайоне все есть для жизни: магазины и аптеки, поликлиника и больница, школа и детский сад, прачечная и химчистка. Есть свой центр досуга и культуры, парк, где можно погулять и выгулять собачку… Ну а то, что где-то Кремль имеется, это не к спеху — рядом живем, потом поглядим…
Меня когда-то очень насмешил эксперимент, поставленный неким московским журналистом над несведущими жителями города. Он стоял у перехода и, прикинувшись провинциалом, цеплялся к прохожим с вопросами. Их, собственно, было два. «Извините, Вы москвич (-ка)? Не подскажете, где Третьяковская галерея?» (А музей находится чуть ли не на соседней улице). Опросил десятка два. И они, как говорится, затруднились с ответом. Наконец, один прохожий указал: «Да вот же, — говорит, — тут совсем рядом». Оказалось, что он из Тамбова…
Так к чему это я? А к тому, что мои родственники тоже оказались в такой ситуации. В Москве они живут лет восемь, квартиру купили в Кузьминках, районе, весьма далеком от центра. Работу нашли тоже поблизости, в шаговой доступности от дома. Вот и получилось, что Москву со всеми ее красотами и достопримечательностям они, если разобраться, в упор до сих пор не видели. Чуть осмотрелись, а тут вдруг пандемия с последующим карантином. Тогда не только по центру, по своему району запрещалось шастать без дела…
Поэтому я сочувственно разделила надежды моей собеседницы: когда еще, как не на пенсии, полюбоваться столицей и ее окрестностями? Свободного времени хоть отбавляй. Но вдруг подумала: однако это не такое простое дело, как кажется. На долгую экскурсию в одиночку не пойдешь — мигом заблудиться можно. Тут требуется какая-то организационно-движущая сила, какой-то толчковый стимул для забега на длинную дистанцию. И оказалось, что такая сила есть.
Курс на активное долголетие
Года три тому назад по Москве начал курсировать так называемый «Добрый автобус», который стал ежедневно развозить людей преклонного возраста по музеям, галереям, театрам, храмам и другим привлекательным местам. Экскурсия исключительно бесплатная, включая стоимость поездки и цену билетов. Добрый автобус, разумеется, курсирует не один, а по одному на каждый московский округ. Каждый автобус — вместительный, комфортабельный, с системой климатического контроля — набирает обычно до 50 человек. Всю поездку их сопровождают координаторы проекта, выполняющие роли временных гидов и опекунов.
Есть в Москве и другие проекты, помогающие пенсионерам не только разнообразить свой досуг, но и заняться самообразованием, которому, как говорится, все возрасты покорны. Недавно открылся «Серебряный университет» для людей, посеребренных сединой. Там можно бесплатно изучить иностранные языки, освоить компьютерную грамоту, даже получить рабочую специальность. А можно просто найти какое-либо занятие для души, например, пройти курсы по изготовлению кукол, пошиву одежды и обуви, озеленению городских территорий, освоить профессию няни для любых детей, если нет собственных внуков и правнуков.
Когда я слышу о чужих человеколюбивых начинаниях, меня одолевает что-то вроде легкой зависти: а почему у нас не так? Взять хотя бы эти бесплатные автобусы. Они у нас для пенсионеров нисколько не «добрые», а попросту говоря, абсолютно равнодушные. Даже просто по городу, не заезжая ни в какие музеи, наш автобус не повезет пенсионера ни бесплатно, ни по льготному тарифу. Хотя, если заглянуть в перечень положенных для пенсионера льгот, то на первом месте значится «проезд в общественном транспорте». И где эти льготы? К примеру, в том же Омске, за которым я ежегодно подсматриваю, для пенсионеров выпущена транспортная карта «Омка». Так вот, имея ее при себе, «преклонный» гражданин может ехать на любом виде общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) за 18 рублей в любой конец. А все остальные — за 30.
Почувствовали разницу?
И все-таки не будем брюзжать понапрасну. И у нас, оказывается, есть положительные сдвиги на ниве уважительного и внимательного отношения к старости. Я, например, знаю о существовании как минимум трех Центров активного долголетия, которые дают шымкентским пенсионерам возможность встречаться, общаться, принимать бесплатные медицинские процедуры, играть в шахматы и настольный теннис, попутно изучать иностранные языки и компьютер, заниматься рукоделием, йогой и многим другим, что скрашивает досуг, укрепляет здоровье и расширяет кругозор. Один из них находится по адресу: г.Шымкент, Жибек жолы, 22-1, второй — на улице Дулати, 36. О третьем хоть и было глухое упоминание в интернете, но местоположения его найти так и не удалось. Если кто заинтересуется, то нужную информацию всегда можно найти в управлении занятости и социальной защиты города Шымкента. Там же подскажут, какие документы надо собрать. Их немного: кажется, только копии личного и пенсионного удостоверений, выписка из медицинской карты с приложением флюорографии и адресная справка. В общем, там вам все расскажут подробно и обстоятельно.
Подобные центры, созданные для блага пенсионеров, сейчас успешно работают по всему Казахстану. Некоторые из них вносят в утвержденный перечень услуг креативные дополнения. Например, где-то ввели курсы по основам психологии, а где-то — курсы элементарной правовой грамотности. Последние курсы сейчас весьма актуальны. Кого как не пенсионеров, особенно одиноких, чаще всего дурят мошенники разного рода? Именно их. Кому можно всучить дорогой, но абсолютно бесполезный товар? Именно им. Знакомая пенсионерка недавно купила… прибор для улавливания утечки газа. За бешеные деньги. Прибор оказался абсолютно глух для улавливания и предотвращения любых бытовых катаклизмов — он просто ни на что не реагировал. Но, как говорится, поезд ушел и концов не найдешь…
Возраст мудрости и ранимости
Впрочем, как известно, на всякую точку зрения найдется другая точка зрения. Приступая к написанию этой статьи, я поговорила на тему возрастных проблем с одной дружественной мне семьей. Состав ее был идеальным для составления, так сказать, общественного мнения. В эту «ячейку» входили муж, жена, двое внуков и мама-пенсионерка. Сначала поговорила, естественно, с матерью-тещей-бабушкой, ибо тема, по большому счету, касалась именно «пенсионной» возрастной категории. «А не хотели бы Вы походить на бесплатные занятия для активного долголетия?» — спросила я. И приготовилась продиктовать адреса. «Ага, щас, прям взяла и побежала. Чтобы потом — после этих тренажеров и лечебной физкультуры — вообще надломиться насмерть. У меня и дома почти йога есть. Суди сама: дети работают, хозяйство на мне, внучку в детсад отведи, внука из школы забери, в магазины сходи, обед-ужин приготовь, хорошо, что стиральная машинка сама стирает… Разве у меня есть время и силы куда-то еще ходить? Нет, ничего не скажу, эти центры — дело хорошее. Но, по-моему, их придумали для одиноких бессемейных стариков. Кому дома и словом перемолвиться не с кем. Вот они и ищут себе занятие и компанию, а мне и своих забот хватает через край…»
Поговорила я и с «детьми», людьми весьма уже зрелого возраста. «Вот, предложила я Вашей маме бесплатные услуги Центра активного долголетия. А она ни в какую. Дома, говорит, дел полно. Не жалеете вы маму…» Хоть и сказала я это в полушутку, но глава семейства возмутился: «Господи, да мы только рады были бы! Но она сама так думает. Вбила себе в голову, что без нее здесь вообще все развалится, все оголодают, дети отобьются от рук, а дом зарастет грязью… Сами не раз говорили: ну ты бы съездила куда-нибудь, к подруге что ли. Так нет же, и слышать не хочет. А получается, что мы изверги и тираны».
Здесь налицо так называемый конфликт поколений. Психологи на этот счет разработали что-то вроде памятки для молодых в отношении к людям в возрасте. Особенно к тем, кто живет с ними, что называется, бок о бок.
Некоторые положения этой методички перескажу своими словами. В первую очередь надо помнить, что пожилой человек — как бы он ни храбрился и ни молодился — с годами теряет психологическую гибкость и способность к адаптации; интерес к новому, неизвестному заменяется стремлением к устойчивости и надежности. Втайне, конечно, он осознает неизбежность старения, но его подспудно гложет потеря былого социального статуса и сужение круга общения, что способствует возникновению чувства ущербности и ненужности. Именно отсюда идет эта излишняя потребность чрезмерно опекать своих близких, перегружать их советами и наставлениями, требовать от них постоянных доказательств уважения и благодарности за свой, безусловно, немалый вклад в их жизненное благополучие. Они могут быть излишне словоохотливы, ну а с кем еще поговорить о прошлом или своих болячках, как не со своими близкими? Они бывают часто немотивированно обидчивыми, капризными, а то и гневливыми без всякого повода. Они могут показаться слегка жадноватыми, чересчур экономными и запасливыми — ну так вспомните, в какие дефицитные времена они жили?
Если вам порой кажется, что их советы и опека — это вмешательство в вашу личную жизнь, то включите терпение, понимание и сочувствие. И помните, что именно они со всей самоотверженностью кинутся за вас бороться в любой угрожающей ситуации. Как помните и о том, что молодость и зрелость — состояния быстротекущие и фатально переходящие в ту же старость. И никто от нее не убежит, все там будем…
Елена ЛЕТЯГИНА