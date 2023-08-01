На заслуженном отдыхе: и что заслужили?

в повседневной монотонности домашнего бытия. А тут вдруг — на тебе! Отошла от дел окончательно, причем добровольно! «А что, сейчас не боишься помереть со скуки?» — поинтересовалась я. «Да некогда будет. Здесь для пенсионеров столько всего интересного… Теперь хоть на Москву посмотрю…»

Заложники большого города И то правда. Давно уже стало привычно подтрунивать над москвичами на предмет дремучего незнания собственного города. Вообще-то, их где-то можно понять. Вот живут они годами в огромном многомиллионнике и, кроме своего кондоминиума, вокруг ничего не видят. Да и видеть не хотят. А зачем? У них в микрорайоне все есть для жизни: магазины и аптеки, поликлиника и больница, школа и детский сад, прачечная и химчистка. Есть свой центр досуга и культуры, парк, где можно погулять и выгулять собачку… Ну а то, что где-то Кремль имеется, это не к спеху — рядом живем, потом поглядим… Меня когда-то очень насмешил эксперимент, поставленный неким московским журналистом над несведущими жителями города. Он стоял у перехода и, прикинувшись провинциалом, цеплялся к прохожим с вопросами. Их, собственно, было два. «Извините, Вы москвич (-ка)? Не подскажете, где Третьяковская галерея?» (А музей находится чуть ли не на соседней улице). Опросил десятка два. И они, как говорится, затруднились с ответом. Наконец, один прохожий указал: «Да вот же, — говорит, — тут совсем рядом». Оказалось, что он из Тамбова… Так к чему это я? А к тому, что мои родственники тоже оказались в такой ситуации. В Москве они живут лет восемь, квартиру купили в Кузьминках, районе, весьма далеком от центра. Работу нашли тоже поблизости, в шаговой доступности от дома. Вот и получилось, что Москву со всеми ее красотами и достопримечательностям они, если разобраться, в упор до сих пор не видели. Чуть осмотрелись, а тут вдруг пандемия с последующим карантином. Тогда не только по центру, по своему району запрещалось шастать без дела… Поэтому я сочувственно разделила надежды моей собеседницы: когда еще, как не на пенсии, полюбоваться столицей и ее окрестностями? Свободного времени хоть отбавляй. Но вдруг подумала: однако это не такое простое дело, как кажется. На долгую экскурсию в одиночку не пойдешь — мигом заблудиться можно. Тут требуется какая-то организационно-движущая сила, какой-то толчковый стимул для забега на длинную дистанцию. И оказалось, что такая сила есть.

Курс на активное долголетие Года три тому назад по Москве начал курсировать так называемый «Добрый автобус», который стал ежедневно развозить людей преклонного возраста по музеям, галереям, театрам, храмам и другим привлекательным местам. Экскурсия исключительно бесплатная, включая стоимость поездки и цену билетов. Добрый автобус, разумеется, курсирует не один, а по одному на каждый московский округ. Каждый автобус — вместительный, комфортабельный, с системой климатического контроля — набирает обычно до 50 человек. Всю поездку их сопровождают координаторы проекта, выполняющие роли временных гидов и опекунов. Есть в Москве и другие проекты, помогающие пенсионерам не только разнообразить свой досуг, но и заняться самообразованием, которому, как говорится, все возрасты покорны. Недавно открылся «Серебряный университет» для людей, посеребренных сединой. Там можно бесплатно изучить иностранные языки, освоить компьютерную грамоту, даже получить рабочую специальность. А можно просто найти какое-либо занятие для души, например, пройти курсы по изготовлению кукол, пошиву одежды и обуви, озеленению городских территорий, освоить профессию няни для любых детей, если нет собственных внуков и правнуков. Когда я слышу о чужих человеколюбивых начинаниях, меня одолевает что-то вроде легкой зависти: а почему у нас не так? Взять хотя бы эти бесплатные автобусы. Они у нас для пенсионеров нисколько не «добрые», а попросту говоря, абсолютно равнодушные. Даже просто по городу, не заезжая ни в какие музеи, наш автобус не повезет пенсионера ни бесплатно, ни по льготному тарифу. Хотя, если заглянуть в перечень положенных для пенсионера льгот, то на первом месте значится «проезд в общественном транспорте». И где эти льготы? К примеру, в том же Омске, за которым я ежегодно подсматриваю, для пенсионеров выпущена транспортная карта «Омка». Так вот, имея ее при себе, «преклонный» гражданин может ехать на любом виде общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) за 18 рублей в любой конец. А все остальные — за 30. Почувствовали разницу? И все-таки не будем брюзжать понапрасну. И у нас, оказывается, есть положительные сдвиги на ниве уважительного и внимательного отношения к старости. Я, например, знаю о существовании как минимум трех Центров активного долголетия, которые дают шымкентским пенсионерам возможность встречаться, общаться, принимать бесплатные медицинские процедуры, играть в шахматы и настольный теннис, попутно изучать иностранные языки и компьютер, заниматься рукоделием, йогой и многим другим, что скрашивает досуг, укрепляет здоровье и расширяет кругозор. Один из них находится по адресу: г.Шымкент, Жибек жолы, 22-1, второй — на улице Дулати, 36. О третьем хоть и было глухое упоминание в интернете, но местоположения его найти так и не удалось. Если кто заинтересуется, то нужную информацию всегда можно найти в управлении занятости и социальной защиты города Шымкента. Там же подскажут, какие документы надо собрать. Их немного: кажется, только копии личного и пенсионного удостоверений, выписка из медицинской карты с приложением флюорографии и адресная справка. В общем, там вам все расскажут подробно и обстоятельно. Подобные центры, созданные для блага пенсионеров, сейчас успешно работают по всему Казахстану. Некоторые из них вносят в утвержденный перечень услуг креативные дополнения. Например, где-то ввели курсы по основам психологии, а где-то — курсы элементарной правовой грамотности. Последние курсы сейчас весьма актуальны. Кого как не пенсионеров, особенно одиноких, чаще всего дурят мошенники разного рода? Именно их. Кому можно всучить дорогой, но абсолютно бесполезный товар? Именно им. Знакомая пенсионерка недавно купила… прибор для улавливания утечки газа. За бешеные деньги. Прибор оказался абсолютно глух для улавливания и предотвращения любых бытовых катаклизмов — он просто ни на что не реагировал. Но, как говорится, поезд ушел и концов не найдешь…