Для казахстанцев, достигших пенсионного возраста, появилась хорошая новость. Теперь назначение пенсии занимает всего один день. Внедрена цифровая система, которая работает автоматически и без лишней бюрократии.

Раньше оформление пенсии было долгим и утомительным: сбор документов, заявление, ожидание выплат. Часто возникали очереди и задержки. Теперь, благодаря цифровым технологиям, этот процесс значительно упростился.

Каныш Толеушин, первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: «Обработка данных в бумажном формате приводила к задержкам, очередям и увеличивала риск ошибок при ручном расчёте пенсии. Сейчас в пилотном режиме внедрён совершенно новый подход. Система на основе скоринга автоматически формирует пенсионное дело, проверяет данные о трудовом стаже и назначает выплаты без заявления со стороны гражданина».

По данным министерства, новая система уже охватывает более 9,5 миллионов трудоспособных казахстанцев. Время предоставления услуги сократилось с 10 дней до одного, а в некоторых случаях — до 5 минут.

Каныш Толеушин, первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: «Внедрение такого механизма позволяет гражданам получать услуги без обращения в госорганы. Это сокращает срок оказания услуги с 10 до 1 дня. Такой цифровой переход значительно упростил процесс».

Сегодня более 90% необходимых данных формируются автоматически через государственные информационные системы. Трудовой договор можно заключить дистанционно с использованием ЭЦП. А значит — ходить по инстанциям больше не нужно.