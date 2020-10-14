В их числе – малообеспеченные и многодетные семьи — 2273, граждане с ограниченными возможностями — 2404.

Председатель партии Нурсултан Назарбаев поручил через фонд «Birgemiz» оказать финансовую помощь еще 100 тысячам семей. В этой связи партия «Nur Otan» и местные акиматы совместно с фондом «Birgemiz» в рамках V транша перечислили нуждающимся семьям по 50 тыс. тенге, сообщает Пресс-служба Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

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Среди тех, кто еще получил по 50 тысяч тенге, 15 семей, где есть дети с ограниченными возможностями, инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица — 160.

Список нуждающихся семей подготовлен на основе данных базы соответствующего отдела акимата города Туркестана.

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Наряду с этим за основу были взяты и обращения в партию. Всего через фонд «Birgemiz» по 50 тысяч тенге получили 38907 семей. Жители региона высоко оценили ту инициативу партии.

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