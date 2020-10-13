Для Овнов в ноябре наступит золотая пора. Удача вернется в их жизнь, и теперь те планы, которые они пытались сделать еще в начале осени, будут воплощаться в жизнь. Получаться будет все, о чем только можно мечтать. Несмотря на то, что удача будет на стороне Овнов, не стоит полностью расслаблять и терять бдительность. Все возможные ситуации, которые могут сложиться в ноябре 2020 года, нужно принимать такие, какие они есть, и постараться максимально приспособить к ним свои собственные интересы. Только тогда, все получиться.

У Овнов будет прекрасная возможность наладить и развивать отношения со своей второй половинкой. Можно спокойно делать предложение, если ранее не хватало решимости или что-то останавливало. А вот с новыми знакомствами нужно быть осторожнее. Не все выдают себя за тех, кто есть на самом деле.

Близнецы (21 мая-20 июня)

У представителей этого знака зодиака в ноябре смогут сбыться мечты в нескольких направлениях. У них наконец-то решится вопрос с работой. Те, кто ее не имел, смогут найти хороший вариант и без проблем пройти собеседование, и испытательный срок. Те, кто ее уже имеет, получат повышение в должности и надбавку к зарплате, возможны новые интересные, а главное прибыльные проекты. Также в ноябре можно будет легко пройти обследование или наконец-то попасть на прием к опытному врачу.

В этом месяце также сбудется желание, связанное с домашними питомцами. Появится возможность купить питомца или неожиданно найти (в случае пропажи). У одиноких Близнецов в ноябре возможны новые знакомства, которые могут перейти в длительные и приятные отношения. А семейные Близнецы много своего времени посвятят детям и близким людям.

Дева (23 августа-22 сентября)

Девам ноябрь месяц принесет много интересных и новых знакомств. Этот месяц по-настоящему для них будет насыщенным различными событиями, поездками и встречами. Карьерный рост и доход стабильный, но как кажется Девам, они достойны большего. В ноябре можно начать более активно себя проявлять на работе, чтобы Дев сумели заметить и отметить их активность. Но можно просто поменять место работы или даже направление профессиональной деятельности. В любом случае любые перемены для представителей этого знака зодиака пройдут с пользой. Многие Девы в ноябре смогут проявлять больше терпения и внимания к своей второй половинке. Поэтому им удастся мастерски избегать конфликтов, используя гибкость и компромисс.

Несмотря на то, что у Овнов, Близнецов и Дев больше шансов для осуществления заветной мечты, в ноябре у других знаков зодиака это может тоже произойти.

источник: http://rsute.ru