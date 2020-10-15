В Шымкенте сегодня чествовали ветерана департамента по чрезвычайным ситуациям.

Тяжелые рации, размером с кирпич, шлемы, защитные костюмы, огнетушители прошлых лет, история создания гражданской обороны… Десятки редких экспонатов собраны в шымкентском музее департамента по чрезвычайным ситуациям. Когда-то их применяли спасатели и пожарные. Эти времена хорошо помнит Уалихан Ережепов. Ветеран ведомства отдал спасению человеческих жизней 25 лет. С 1992 года Уалихан Мелдебекович возглавлял штаб гражданской обороны — ныне департамент по чрезвычайным ситуациям.

Современное снаряжение, экипировка, передовые разработки не идут ни в какое сравнение с тем, что было в наличии у пожарных раньше, вспоминает полковник.

«Технику которая была в то время и которая сейчас перед вами нельзя сравнить, это небо и земля. В то время таких инструментов — ножницы гидравлические, домкрат, их не было. Поэтому сложно было работать. Тем более, что раньше, пожарные спасали людей только при пожаре, а вот к спасательным работам они не привлекались», — вспоминает полковник.

К своим коллегам Уалихан Ережепов приходит часто, признается спасатель — это призвание.

«Все равно душой все это дело осталось, переживания. Я живу на возвышенности, город весь видно. Где-то если пошел дым, я начинаю волноваться, что же там. Поэтому интересуюсь, узнаю у ребят. Поэтому иногда думаю, слушай, я же на пенсии, но все равно переживания за ребят, за их работу остаются», — смеется Уалихан Ережепов.

Экскурсию по департаменту бывшему главе ведомства проводит нынешний руководитель. Нурболат Дербисов, признается, что не редко обращается к Ережепову за советом.

«С Уалиханом Мелдебековичем мы всегда на связи. Он подсказывает, дает дельные советы. У таких людей всегда есть чему поучиться. В случае крупных возгораний, ЧП, нештатных ситуаций, ветеран службы переживает за наших ребят. Оно и понятно. Работа опасная, связанная с высоким риском для жизни.», — рассказывает Нурболат Дербисов, руководитель ДЧС г.Шымкента

Имя ветерана Ережепова вносят в книгу почета, а самого Уалихана Мелдебековича награждают медалью.

В этом году у пожарных, спасателей, сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям — праздник — 25-ти летие создания органов гражданской защиты Республики Казахстан. Четверть века они занимаются предупреждением и ликвидацией стихийных бедствий, аварий, взрывов и пожаров. Ищут потерявшихся людей, оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Они смотрят опасности в лицо. В жару и холод, ежедневно рискуя своей жизнью, они спасают жизни других людей.

Анастасия Новикова