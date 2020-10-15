В Шымкенте с начала года государственную адресную социальную помощь получили около 28 тысяч семей.

По данным сотрудников Управления занятости и социальной защиты города Шымкент, малообеспеченным гражданам оказана помощь в размере 11 млрд тенге, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В этом году на эти цели было выделено 17,4 млрд тенге. Из республиканского бюджета — 16,4 млрд. тенге, остальные средства предусмотрены из местной казны.

Гарантированным социальным пакетом обеспечены 25700 детей через торговый центр «Магнум». С начала года для детей в возрасте от 1 до 3 лет выдано 61 959 продуктовых пакетов, для детей в возрасте от 3 до 6 лет – 74 990 продуктовых пакетов , для детей в возрасте от 1 до 6 лет — 31 921 пакета бытовой химии.