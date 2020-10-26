На одном из строительных объектов Шымкента погиб рабочий.

Мужчина упал с высоты 11 этажа строящегося жилого дома. Следователи осмотрели место происшествия. начато досудебное расследование

Несчастный случай произошел днем в воскресенье, 25 октября, на территории стройки высотного жилого дома в микрорайоне «Нурсат» возле областной детской больницы.⠀25-летний житель села Балтаколь Отырарского района Ердәулет Әлімов, выполняя работы на 11-ом этаже, сорвался вниз. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, до приезда кареты скорой помощи.

В данное время на месте трагедии продолжаются строительные работы. Историю, закончившуюся смертью молодого рабочего здесь, знают все ,начиная от охранника и заканчивая строителями. По словам представителей генподрядной компании, строительство вел субподрядчик. Погибший работал в том же товариществе по найму.

По данному факту инспекцией труда создана оперативная рабочая группа и сегодня приступила к проверке. Они собираются выяснить, насколько соблюдено законодательство по безопасности труда и какие недостатки были допущены.

Альжан Мамадалиев, руководитель отдела управления Государственной инспекции труда г. Шымкента: Чаще всего это происходит из-за нарушения требований правил техники безопасности. В течение 10 рабочих дней будет проведена проверка, после этого мы можем сообщить ее конкретные результаты.

Результаты и заключения ревизионной комиссии будут переданы в полицию. Если будет доказано, что трагедия произошла по прямой вине работодателя, то подрядной компании придется ответить перед законом.

Всего с начала года в Шымкенте зарегистрировано около 30 несчастных случаев на производстве. Из них 11 человек получили тяжелые телесные повреждения, 4 рабочих погибли. В связи с несчастным случаями трудовая инспекция рекомендует строго соблюдать меры предосторожности.