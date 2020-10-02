Шымкентские стражи порядка провели рейдовые мероприятия перед торговым домом “Гарант”.

Шымкентские стражи порядка провели рейдовые мероприятия перед торговым домом “Гарант”, расположенном по улице А.Байтурсынова. Эта территория известна незаконной торговлей сотовыми телефонами.

Сотрудниками участкового пункта полиции № 17 Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города Шымкент, 1 октября проведены рейдовые мероприятия, в результате которых в отношении правонарушителей составлены следующие административные протоколы: по статье 449 КоАП РК – десять, по статье 204 КоАП РК – 15, по статье 434-2 КоАП РК – десять.

Территория находится на строгом контроле сотрудников Управления полиции Аль-Фарабийского района.