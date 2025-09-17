Полицейские Шымкента усилили контроль за правопорядком в местах массового скопления людей

В Шымкенте сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции провели масштабное оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Правопорядок», направленное на поддержание общественной безопасности и выявление правонарушений в местах массового скопления граждан.

Стражи порядка сосредоточили особое внимание на территории, прилегающей к торговому центру «Гарант», который ежедневно посещают сотни горожан.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили 46 человек, занимавшихся незаконной торговлей мобильными телефонами прямо на улице.

Все нарушители были доставлены в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий и установления их личности.

Во время проверки установлено, что среди задержанных находились шесть несовершеннолетних подростков, участвовавших в незаконной уличной торговле.

Полицейские отметили, что вовлечение подростков в подобные виды деятельности представляет серьёзную опасность, так как они могут оказаться под влиянием недобросовестных взрослых и подвергнуться риску правонарушений или эксплуатации.

В отношении всех доставленных граждан были проведены дактилоскопические процедуры: сотрудники полиции сняли у них отпечатки пальцев для внесения данных в базу, что позволит в дальнейшем оперативно идентифицировать лиц в случае необходимости.

По итогам проверки в отношении двадцати человек составлены административные протоколы по статье 449 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за мелкую торговлю в неустановленных местах и нарушение общественного порядка.

В рамках профилактической работы с участием привлечённых специалистов Управления по делам религий города Шымкента проведены индивидуальные беседы с каждым из задержанных.

Теологи разъяснили правовые последствия участия в незаконной деятельности, подчеркнули недопустимость противоправных действий и необходимость соблюдения законов Республики Казахстан.

В департаменте полиции Шымкента подчёркивают, что подобные мероприятия будут продолжены на регулярной основе для обеспечения общественного порядка, предупреждения правонарушений и защиты прав несовершеннолетних.