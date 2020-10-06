С 7 по 9 октября через сайт www.shymkent-baspana.kz по программе кредитного жилья «7-20-25» принимаются документы на квартиры в жилых домах.

Стоимость одного квадратного метра квартиры — 180 тысяч тенге, количество квартир — 82, из них 42 однокомнатные, 33 двухкомнатные и семь трехкомнатных. В течение трех дней будут приниматься документы от платежеспособных граждан.

Платежеспособные граждане могут приобрести жилье в кредит по условиям вторичных банков на 25 лет, первоначальный взнос составляет 20 %, годовая ставка — 7%.

Условия участия в программе:

— гражданство Республики Казахстан;

— отсутствие ипотечных кредитов;

— наличие дохода;

— отсутствие жилья.

По программе кредитования работают восемь банков второго уровня. Это АО «Банк Центр кредит», «Евразийский Банк», «АТФ банк», «Цеснабанк», «Банк RBK», «Народный Банк Казахстана», «ForteBank», «Сбербанк».

Претенденты, соответствующие основным требованиям программы, подают следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

2) справку об отсутствии (наличии) недвижимого имущества заявителя;

3) кредитный отчет кредитного бюро, свидетельствующий об отсутствии жилищных займов на ипотечное неподвижное имущество;

4) последние шесть месячных расчетных показателей с места работы.

Каждый гражданин в период подтверждения платежеспособности предоставляет по требованию банка необходимые документы.

Если заявитель не подтвердит соответствующий доход, то будет производиться отбор из последующих заявителей предварительных списков.

Заявление и документы принимаются через сайт www.shymkent-baspana.kz.