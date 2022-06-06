Что известно о жилищном скандале доступного жилья в Шымкенте

Жилищный скандал, который разгорелся вокруг ипотечного жилья в Шымкенте, до сих пор не нашел своего логического завершения.

По информации Управления жилья, те 900 квартир по льготной цене 180 тысяч за квадратный метр, все еще ожидают своих хозяев. Старый список нашумевшего конкурса аннулирован, а нового еще нет. Этим будет заниматься Отбасы банк. Жилье распределят строго среди очередников, когда именно, пока неизвестно.

Напомним, 900 квартир, находящихся в мкр Туран и Аргынбекова 2, еще в апреле хотели реализовать по программе «7-20-25». Для этого Управление жилья объявило прием заявок на конкурсной основе.

Позже оказалось, что одними из самых первых в списке доступного жилья числились местные чиновники — это акимы районов, заместители и руководители различных управлений. Тем временем жители пожаловались на технические сбои и остались не у дел.

Списки госслужащих мгновенно разлетелись по социальным сетям и вызвали общественный резонанс. В МИИР тогда сообщили:

«Данные квартиры должны реализовываться через «Отбасы банк». То, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал эти квартиры в рамках программы «7-20-25″, является отклонением от условий программы. В данном случае мы предложили акимату города пересмотреть свои решения в целом и привлечь к ответственности соответствующих виновных в допуске данного отклонения лиц».

Как сообщили в Управлении жилья, наказание понес экс-руководитель управления жилья Галымжан Утенбаев. Поясняем, речь идет о строгом выговоре и увольнении Утенбаева по «собственному желанию».