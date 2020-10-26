Региональный этап национального чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2020» пройдет 26-29 октября.

В церемонии открытия, который прошел в формате онлайн, приняли участие заместитель акима города Шынгыс Мукан, руководитель управления образования Жанат Тажиева и директора образовательных учреждений.

Региональный этап национального чемпионата «WorldSkills Kazakhstan-2020» пройдет 26-29 октября с целью повышения осведомленности и престижа рабочей профессии в организациях технического и профессионального образования города Шымкент, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В городском чемпионате примут участие 92 кандидата в 30 компетенциях. В частности, участники примут участие в соревнованиях по технологиям моды, графическому дизайну, веб-дизайне и разработке, промышленной автоматизации, IT-решениям для бизнеса, мобильной робототехнике, сетевом и административном управлении, ремонте и обслуживании легковых автомобилей, ремонте, сварочной технике, электромонтаже, информационных кабельных сетях и других сфер. В чемпионате будут судить 30 главных экспертов и 30 независимых экспертов.

WorldSkills — международный проект, основанный на профессиональном развитии молодых специалистов. В проекте, повышающий уровень профессиональной подготовки, наша страна впервые приняла участие в 2015 году. Проект предусматривает повышение квалификации наиболее востребованных в обществе специалистов.