Пожары часто случаются по причине чрезмерного перенапряжения электроприборов.

Не часто мы проверяем их исправность. Последствия этого могут привести к большому материальному ущербу.

Один из таких пожаров произошел 6 октября в 10:43 часов в 18 мкр Шымкента. В пристройке к 5-ти этажному жилому дому в киоске «Анталия» из-за неисправной электропроводки произошло загорание потолочного перекрытия киоска общей площадью 15 кв. м. и навесов из полиэтилена общей площадью 6 кв. м.

Пожар был локализован в 10 ч. 54 мин. и ликвидирован в 11 ч. 03 мин. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники, 14 человек личного состава, сотрудники Центра медицины катастроф. Пострадавших и жертв нет.