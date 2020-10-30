По данным городского управления образования, школы, детские сады Шымкента полностью готовы к отопительному сезону.

На ремонтные работы и опрессовку тепловых систем из бюджета было выделено свыше 67 млн тенге. На сегодня 120 из 244 учреждении образования подключены к центральной системе отопления, 124 имеют автономные котельные.Углем отапливаются здания школ: 60,67.73,83.84.91,106.110.111,113.117.118,122,124,125, соляркой 3 организации — осш 49,95 и детский сад №10.

В школы, отапливаемые углем на покупку 4701 тонны выделено 58 млн 763 тыс тенге, на покупку 190 тонн солярки — 43 млн 133 тысяч тенге. В эти учреждения твердое топливо и солярка в полном объеме завезены.