Центр расположен в городской поликлинике.

Специалисты уже приняли первых пациентов и оказывают реабилитационную помощь: назначили им ингаляцию, парафинотерапию, лечебный массаж и занятия на велотренажере.

В перспективе центр пополнится аппаратами магнитотерапии и другими медицинскими аппаратами. На базе поликлиники также непрерывно работает вирусологическая лаборатория. Здесь проводится исследования методом ПЦР, образцы доставляют из медицинских учреждений Туркестана, Кентау, Отрарского, Байдибекского и Сузакского районов. Результаты заносят в систему персональных данных граждан через централизованную систему.

В рамках пресс-тура представители СМИ ознакомились с проводимой на территории области работой по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В случае возможной второй волны медучреждения продолжат работать в обычном режиме. Врачи будут принимать пациентов по предварительной записи в строгом соответствии с санитарными требованиями. Пациенты с симптомами Covid-19 будут пускать через отдельную дверь в фильтровальное отделение, где их обследуют в отдельном кабинете. В случае выявления вируса, пациенты будут находиться на амбулаторное наблюдение и лечение. В настоящее время во всех медицинских организациях области усилена борьба с эпидемией», — говорит главный врач Туркестанской городской поликлиники Раимбек Тасырбаев.

Вместе с тем, в ходе пресс-тура журналисты ознакомились с работой Туркестанской городской больницы по подготовке к борьбе с эпидемией. Отметим, во время первой волны коронавируса в больнице было мобилизовано более 300 сотрудников. В лечебном учреждении предусмотрен провизорный стационар на 320 коек. Дополнительно планируется открыть инфекционное отделение на 50 мест. В тоже время, больница пополнилась 81 точками распределения кислорода, 16 аппаратами искусственной вентиляции легких, 70 кислородными концентратами и 70 пульсоксиметрами.

Кроме того, в лечебном учреждении установлена стационарная кислородная станция, больница обеспечена 2-месячным запасом медикаментов, дезинфицирующими средствами, а также средствами индивидуальной защиты.