В Туркестанской области найдены под землей монеты и бассейн с водной системой.

Их обнаружили археологи во время исследования территории мечети » Ишан», расположенного в селе Карнак г. Кентау. Исследователей древности удивила дорога, проложенная из горных камней, а также бассейн, одна из стен, которого была воздвигнута из камней. Это место было густо заросшим, поэтому до этого он не был обнаружен,- говорят историки. По словам специалистов, эти исторические места относятся во времена зороастризма, самых древних философских учений. Доказательство тому, найденные керамические изделия, а также монеты.

Руслан ШЕРБАЕВ, директор ТОО “Научно-экспериментальная практическая археология “НЭПА” :»Сейчас обнаружены 10 километров пути, водной системы бассейна. В трех местах обнаружены системы очистки. Таким образом, вода до поступления в бассейн три раза очищалась. Затем в чистую воду запускали рыб. Таков был ритуал. А вокруг был сад. В такой тишине философы писали свои труды. Исследовательские работы продолжаются. Пока мы затрудняемся сказать к какому веку относятся находки. Найденные керамические изделия похожи на 6-ой и 8-ой века, есть также, посуда, относящаяся к 13-ому и 14-ому векам. Также на этом месте обнаружены изделия из металла». Древняя инфраструктура и экспозиции были обнаружены неделю назад. Дополнительная информация по находкам будут известна в ближайшее время. Археологи до сих пор продолжают исследования.