Полицейские Туркестанской области взяли под стражу мужчину, избивавшего собственных детей

Напомним, 4 октября при мониторинге социальных сетей полицейские выявили видео, на котором мужчина избивает несовершеннолетнего ребенка. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 110 части 2 УК РК “Истязание”.

В тот же день с заявлением об избиении супругом собственных детей в отдел полиции обратилась жена подозреваемого. Полицейские задержали мужчину, безработного местного жителя. Установлено, что семейная пара состоит в браке с 2011 года. Имеют общих троих детей.

В 2018 году женщина устно обращалась в полицию об избиении ее мужем, но от дачи заявления отказалась.