Полицейские Туркестанской области взяли под стражу мужчину, избивавшего собственных детей
Напомним, 4 октября при мониторинге социальных сетей полицейские выявили видео, на котором мужчина избивает несовершеннолетнего ребенка. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье 110 части 2 УК РК “Истязание”.
В тот же день с заявлением об избиении супругом собственных детей в отдел полиции обратилась жена подозреваемого. Полицейские задержали мужчину, безработного местного жителя. Установлено, что семейная пара состоит в браке с 2011 года. Имеют общих троих детей.
В 2018 году женщина устно обращалась в полицию об избиении ее мужем, но от дачи заявления отказалась.
В апреле 2019 года она снова обратилась в полицию по факту нанесения телесных повреждений. Однако, административное производство путем медиации прекратили, ввиду того, что она простила мужа. Тогда супругу удалось снова избежать ответственности. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Мужчина арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.