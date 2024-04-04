Замахивалась ножом и била ведром. Шокирующие методы воспитания женщины попали на камеру в Шымкенте

Шокирующее видео жестокого метода воспитания прислали в редакцию телекомпании «Отырар».

На кадрах: женщина с ножом быстрым шагом направляется в сторону подростка. После женщина приставляет нож к лицу девочки и замахивается на нее.

Последняя отчаянно защищает себя, начинает громко плакать и истошно кричать. Это, по всей видимости, еще больше разозлило женщину.

Она наваливается на подростка, отвешивает несколько пощечин и начинает бить по голове ведром.

Пострадавшая в это время пытается дать отпор, но получает несколько ударов кулаком по лицу.

После женщина хватает ее за футболку и наносит удары кулаком. Избиение продолжается пинками в лицо и мусорным ведром по голове.

Вопиющий инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, что конфликт произошел 30 марта этого года.

Источник, который прислал запись, пожелал остаться анонимным. Он лишь сообщил, что является соседом и похожие скандалы в доме в микрорайоне «Нурсат» происходят не первый раз.

Инсайдер также сообщил, что на видео — конфликт между родной матерью и дочерью.

«Мать бьет свою родную дочь ножом. Я их сосед. Они недавно в наш район переехали. Помогите пожалуйста детям. Она изверг, настоящие матери так не поступают. У нее еще есть маленькие дети, двое или трое, точно не знаю», — написал анонимный источник на редакционный номер телеканала «Отырар».

Журналисты запросили официальную информацию в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Новость будет дополняться.

текст: Коркем Усибалиевой