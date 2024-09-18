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Жестокое убийство в селе Аксукент Туркестанской области потрясло юг страны. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили молодого человека, нанеся ему смертельные травмы.

Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. После расправы злоумышленники сели в автомобиль погибшего и отправились в Шымкент.

Мало того, один из участников преступления записал видео с избитым до смерти молодым человеком и отправил своей матери и другу, которые, несмотря на увиденное, они не предприняли никаких действий!

«По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Проводится расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям каждого участника происшествия. Выясняются все обстоятельства», — говорит Асылжан Калдарбеков, заместитель начальника ДП Туркестанской области.

В отношении остальных подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту укрывательство преступления.