В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился один из местных жителей о том, вечером к нему во двор проникли неизвестные лица и похитили ручной каток стоимостью около 200 тысяч тенге, предает Otyrar.KZ.

В ходе ОРМ полицейские Толебийского РОП задержали подозреваемого, которым оказался местный житель, сосед потерпевшего.

Изъятый при обыске похищенный из сарая ручной каток вернули законному владельцу.

Следствием установлено, что подозреваемый, воспользовавшись отсутствием людей в вечернее время, из корыстных целей проник во двор к соседу и похитил строительный инструмент. Мужчина полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.