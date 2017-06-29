Полицейские задержали в Шымкенте серийного вора

Сотрудники Аль-Фарабийского РОВД задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в серии хищений чужого имущества.

Так, в мае 2017 года в дежурную часть Аль-Фарабийского РОВД обратилась 27-летняя жительница Шымкента с заявлением о том, что неизвестные лица похитили из ее квартиры, расположенной по ул. Желтоксан, телевизор стоимостью 100 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент задержали подозреваемого, 1992 г.р., жителя Созакского района. Следствием установлена причастность задержанного к около 5 фактам хищения чужого имущества, в том числе и к мошенничеству в отношении 58-летней женщины, у которой он обманным путем забрал сотовый телефон.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 188 «Кража» и 190 «Мошенничество». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. В настоящее время полицейские выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций стражи порядка рекомендуют гражданам быть внимательными к своему имуществу.

Необходимо ставить в своих домах железные решетки на окна, металлические двери с надежным замком, оснастить свои жилища сигнализацией и домофонами, а деньги и ценности хранить в надежных местах.

Также стоит быть бдительными с незнакомыми людьми, которые просят у вас сотовый телефон, чтобы позвонить, так как они могут скрыться с ним в неизвестном направлении.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс служба ДВД ЮКО