Полицейские ЮКО задержали преступную группу, промышлявшую квартирными кражами

В июне текущего года в Абайский РОВД обратился житель Шымкента с заявлением о том, что неизвестные лица похитили из его дома деньги и золотые украшения на сумму около 400 тысяч тенге.

С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще несколько местных жителей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Абайского РОВД задержали подозреваемых, 1992, 1993 и 1994 годов рождения, жителей Шымкента, один из которых ранее судим.

Следствием установлена причастность задержанных к 20 квартирным кражам, совершенными ими за последние два месяца. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 8 миллионов тенге.

Как выяснили полицейские, подозреваемые действовали в дневное время, пользуясь отсутствием хозяев жилищ. Кражи в основном совершали в частном секторе. С помощью подбора ключей или взлома оконных решеток они проникали в дома потерпевших, откуда похищали деньги, золото, технику и другие ценные вещи.

Краденое имущество подозреваемые затем сбывали, а деньги тратили на свои нужды.

По данным фактам в Абайском РОВД возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В качестве вещественных доказательств изъята часть краденого имущества. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное рассле­­­дование.

В целях предупреждения квартирных краж полицейские Шымкента рекомендуют гражданам соблюдать некоторые меры предосторожности: установите в своих жилищах железные двери с надежными замками и железные решетки на окнах, а также установите дома сигнализацию и домофоны.

При выходе из дома не оставляйте открытыми окна и двери, не пускайте в дом незнакомых людей. Храните деньги и ценные вещи в надежных труднодоступных местах.

Если Вы стали жертвой или очевидцем квартирных краж, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».

Пресс служба ДВД ЮКО