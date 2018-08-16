В начале августа 2018 года в Арысский РОВД с заявлением обратилась жительница г. Арыси о том, что в ее дом через окно проникли неизвестные лица и похитили дорогую шубу, золотые украшения и другие ценные вещи.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР отдела полиции по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Арысского РОВД задержали подозреваемого, ранее судимого, жителя Туркестанской области. Следствием установлено, что домушник оказался причастен к более 15 фактам квартирных краж и скотокрадства. Так, в июне текущего года подозреваемый проник в дом другой жительницы г. Арыси, где он также похитил шубу, серебряные украшения и другие ценные вещи на сумму более миллиона тенге. Общая же сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 9 миллионов тенге.

В настоящее время по фактам краж чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими выяснятся причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений..

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости внимательно относиться к сохранности своего имущества. Не стоит оставлять деньги, украшения и другие ценные вещи на виду. Следует установить в своих жилищах металлические двери и железные решетки на окнах, установить в домах охранную сигнализацией. Деньги и другие ценные вещи стоит хранить в местах, недоступных для посторонних лиц.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».

Пресс — служба ДВД Туркестанской области