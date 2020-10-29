Полицейские Туркестанской области изъяли у браконьера тушу убитого барсука, передает Otyrar.KZ.

В рамках оперативно-профилактического мероприятий “Браконьер” инспекторы природоохранной полиции ДП Туркестанской области выявили факт незаконной охоты на диких животных.

Так во время рейдов по пресечению браконьерства, полицейские Байдибекского РОП задержали жителя Шымкента, охотившегося на барсуков возле села Алгабас.

Стражи порядка изъяли у браконьера тушу убитого барсука и доставили молодого человека в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

На жителя города наложили административный штраф в размере 10 МРП.