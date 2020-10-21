Аким Шымкента Мурат Айтенов посетил жилой массив «Аргымак» Абайского района и ознакомился с инфраструктурой.

Сейчас здесь 47 домов. Жителям два раза в неделю доставляют питьевую воду. Чтобы решить эту проблему, компанией «Улмад» по поручению акимата разработана проектно-сметная документация.

В массиве установлено 29 электрических столбов за счет спонсоров. Все 47 домов подключены к электроэнергии. В этом году за счет бюджетных средств разрабатывается ПСД по обеспечению бесперебойной электроэнергией. А в следующем году жители массива будут подключены к природному газу.

В прошлом году на 1,8 км дороги был проложен щебень, в этом году его проложили еще на 1,2 км. Работы по прокладке щебня на оставшихся 3,3 км планируют завершить в 2021 году.

Глава города поручил завершить до конца года разработку ПСД по обеспечению природным газом и начать работы по качественному проведению газопровода.