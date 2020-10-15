ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в жилом массиве «Таскен» устанавливает новые трансформаторы, проводит линию электропередач.

Теперь горожане, проживающие на окраине города, не будут испытывать недостачу электроэнергии. Обновление системы электроснабжения даст возможность обеспечить абонентов качественной электроэнергией.

Специалисты «ОңтүстікЖарықТранзит» устанавливают трансформаторное оборудование на перекрестке улиц Балкыбекова и Аккорган. Мощность нового трансформатора — 630 кВА.

Ережеп АРТЫКБАЕВ, житель жилого массива «Таскен» г. Шымкента: «Доволен, что нам устанавливают новый трансформатор и обновляют линии. Чего только нам не пришлось пережить. Бывало сидели и без света, электричество часто отключали. Из-за перепадов напряжения бытовая техника сгорала. Теперь, сами видите, устанавливают новый трансформатор. Надеемся, теперь проблема позади, электричество будет качественным».

В рамках инвестиционной программы специалисты поэтапно меняют на новые изношенные трансформаторы, линии электропередачи и старые столбы. В жилом массиве «Таскен» энергетики уже установили 6 трансформаторов, столбы, провели и электролинии.

Марат БАКТЫБАЙ, главный инженер городских распределительных электросетей ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит»: «Работа по электроснабжению проводится в три этапа. На первом этапе мы установили три трансформатора и провели электролинии, протяженностью 12 км. Сейчас завершаем второй этап. Устанавливаем трансформатор на 540 абонентов».

На третьем этапе ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» установит столбы на улицах Акселеу и Тугеболат. Трансформатор мощностью 250 кВА обеспечит жителей бесперебойной качественной электроэнергией. Всего, в жилом массиве «Таскен» будет установлено 12 трансформаторов разных по своей мощности.