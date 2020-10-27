ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» уведомляет, что 29 октября на улице Гагарина (от ул. Павлова до ул. Женис) начнутся работы по реконструкции канализационного коллектора, протяженностью 1600 метров (диаметр 600 мм).

Проведение работ согласовано с государственными структурами. Срок эксплуатации коллектора превысил 50 лет, его дальнейшее использование может привести к сложным аварийным ситуациям.

Учитывая высокий трафик автомобильного движения по улице, работы будут вестись челночным способом от колодца до колодца. Расстояние ремонтируемого участка будет составлять 60 метров. И только после полного окончания работ на 60-метровом отрезке (включая асфальтирование) рабочие будут переходить к следующему участку. Завершение реконструкции канализационного коллектора планируется на 10 декабря 2020 года.

Просим жителей Шымкента с пониманием отнестись к предстоящим работам. А автолюбителям при выстраивании графика движения учитывать проведение реконструкции.

В случае возникновения вопросов можете обращаться в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» через социальные сети, звонить или писать в whatsapp +77057581111.