Готовность школ к новому учебному году проверил аким Шымкента

К 1 сентября школы города готовят основательно. На территории 4 школ отстроили дополнительные корпуса, еще в нескольких государственных школах провели капитальный ремонт.

Убедиться в готовности образовательных учреждений к первому звонку приехал и Мурат Айтенов.

КОГДА ЗАВЕРШИТСЯ РЕМОНТ 11 ШКОЛЫ?

Перед визитом главы, десятки строителей вплоть до самого подрядчика готовятся встретить акима. В 11 школе подрядчики обещают завершить ремонт до начала учебного года, работают на месте круглые сутки. Регулярно работу проверяют не только местные власти, но и директор школы, которая следит за каждой мелочью, огрехов быть не должно, говорит директор.

В этой школе дополнительно теперь откроются исследовательско-лабораторные кабинеты химии, физики, биологии, информатики и др. Уже в наличии 250 ноутбуков, 100 компьютеров, 10 панельных доск.

«Это наша школа, мы следим чтобы все работы выполнялись качественно. Да, я всегда тут до вечера, слежу и спрашиваю, докладываю главному педагогу. Пытаюсь следить за каждыми мелочами, вроде все нормально. Главное для нас чтобы мои ученики учились в комфортных условиях, тут ремонта не было давно, обещаю следить до конца»,— говорит директор 11 школы Шымкента.

Пристально следит за ходом ремонта и глава города. Мурат Айтенов во время осмотра школы задает вопросы, интересуется сроками и напоминает подрядчикам, что за качеством будет следить не только технадзор, но и он лично.

«Самое главное чтобы вы свою работу выполнили качественно. Не затягивайте со сроками, дети должны начать учебный год в новой школе, я приеду и узнаю еще раз, как ведется ремонт», — сказал аким г. Шымкента.

В 11 — ой школе Шымкента обучается в две смены около 2 тыс. учеников. Капитальный ремонт планируют завершить до первого сентября.

КОГДА ЗАВЕРШИТСЯ РЕМОНТ 50 ШКОЛЫ ШЫМКЕНТА?

А к строителям которые делают ремонт №50 школы, аким советует отнестись с еще большей ответственностью, ремонт еще не завершен, по словам представителей подрядной компании, все работы уже на стадии завершения.

«Самое важное то, чтобы дети учились в хороших условиях, это нужно взять во внимание. Работы ведутся, при этом важно чтобы качественно все делали», — говорит глава Шымкента.

Аким Шымкента заверил, что будет посещать школы регулярно, касается это не только тех школ, где ведется ремонт.