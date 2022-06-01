Когда завершится реконструкция музея жертв политрепрессий в Шымкенте

Шымкентский музей жертв политических репрессий закрыт с января на ремонт и в «День памяти» не смог встретить гостей.

На этих фотографиях запечатлевших лучшие дни «Музея жертв политических репрессий» заметен интерес, с которым жители Шымкента и гости, в том числе из-за рубежа, приезжали в канун памятной даты. А в этом году нет ни одного посетителя. Ремонтные работы, начавшиеся 19-го января, остановились уже 5 февраля. По какой причине наступило затишье никто не объяснил.

«Здесь в кинотеатре на 50-60 человек показывали фильм. С этой стороны стояли стулья. У нас есть собственные фильмы под названием «Голод и тьма». Мы показывали их подрастающему поколению», — говорит Меирлан Жандарбеков, экскурсовод музея жертв политических репрессий.

В музее работает 25 сотрудников. Хотя сейчас здесь никого нет, рассказывают специалисты, они подписали меморандум с государственными органами и работают передвижные выставки. Но все хотят, чтобы музей возродили.

«Музей закрыт в связи с модернизацией на ремонт со 2 января этого года. Однако работа штаба не прекращалась. В настоящее время подписываются меморандумы с другими учреждениями, такими как школы, проводятся экскурсии и лекции», — говорит Меирлан Жандарбеков, экскурсовод музея жертв политических репрессий.

Мы попытались связаться с управлением культуры, чтобы узнать, почему приостановлена ​​реконструкция музея жертв политических репрессий и сколько времени займет его реконструкция. Однако получить ответ не удалось. Когда возобновятся работы пока неизвестно.