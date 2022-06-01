Бизнес-объекты на ул. Иляева терпят убытки из-за сноса парковочных мест

Предприниматели, чьи объекты расположены на улице Гани Иляева между проспектами Момышулы и Бейбитшилик, выразили несогласие с работами по благоустройству, которые ведутся на этом участке автомобильной дороги.

Размеренную жизнь бизнесменов в последнюю неделю нарушил шум строительной техники и активная деятельность дорожных рабочих. Здесь начались работы по укладке тротуаров и велосипедных дорожек. На 200-метровом участке дороги между проспектами Момышулы и Бейбитшилик расположены около 30-ти объектов малого бизнеса. Предприниматели начинают подсчитывать ущерб, который могут понести в ближайшее время.

«Мы возмущены этой ситуацией в связи с тем, что у нас убрали парковочные места. Сделали бордюры и это очень влияет на наши продажи, потому что к нам перестали ходить покупатели, из-за этого бизнес может рухнуть. К нам перестали приезжать, оставлять машины негде. И вообще сейчас здесь опасно оставлять, потому что могут машины поцарапать», — говорит Луиза Нишанбаева.

Как говорят предприниматели, проблема парковки начала выходить за пределы автомобильной дороги. С неудобствами теперь сталкиваются и жители прилегающих домов.

«Так же за эти несколько дней стали возмущаться жильцы этого дома. Потому что наши клиенты вынуждены парковаться во дворах. В общем, здесь образовался какой-то автомобильный коллапс, что ведёт к нашим потерям. Наши потери как-то не учитываются», — говорит Татьяна Досимбекова.

Предприниматели уже пытались договориться с дорожниками, пригласив их на сход, но решения удовлетворяющего обе стороны, тогда так и не нашлось.

«Якобы разрешили нам и клиентам ставить машины вдоль дороги, но завтра поставят знаки запрета и с той и с этой стороны или в лучшем случае одностороннее движение, но это нас тоже не устраивает. Можно было бы эти бордюры убрать и сделать парковочные места. Точно такие же раньше возле Натима стояли», — говорит Айгуль Егембердиева.

Как уверяют специалисты управления транспорта и автомобильных дорог, все решения были детально просчитаны и не ущемят ничьи интересы. Проект реализуется для всех горожан и уже утверждён, поэтому тротуары и велодорожки здесь в любом случае появятся.

Омир Калабаев, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

«Машины здесь парковались в беспорядке, на зелёных зонах, над лотками, между деревьями, были аварийные ситуации. Мы всё анализировали совместно с административной полицией. В этом плане решили организовать парковочные места вдоль улицы Иляева. Машины не будут парковаться в зелёных зонах и не будет опасности для пешеходов».

Насколько комфортнее станет горожанам, будет видно уже в ближайшее время