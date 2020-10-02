Первое октября – День мудрости, добра и уважения

В День пожилых людей военнослужащие Департамента по делам обороны города Шымкента посетили ветеранов местных органов военного управления Ыхласбека Муратбекова и Василия Сиротина.

Коллектив городского департамента всегда находит время для проявления заботы о ветеранах, являющихся примером стойкости и мужества. Не стал исключением и День пожилых людей.

Раньше по сложившейся традиции в этот день для ветеранов проводили вечера добрых встреч, но в этом году ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Поэтому представители департамента посетили их на дому, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Сектор по работе с членами семей военнослужащих подготовил для ветеранов поздравительные открытки со словами благодарности за их труд и с пожеланиями долголетия.

Как отметил заместитель начальника департамента подполковник Ринат Мадьяров, для нас это хорошая возможность поблагодарить представителей старшего поколения, старожилов за весомый вклад в становление и развитие местных органов военного управления. «Мы от всей души поздравляем всех представителей старшего поколения с Днем мудрости, добра и уважения! Желаем здоровья и долголетия, стойкости духа и воли, счастья и благополучия!», – высказал пожелания ветеранам Ринат Мадьяров.

Ветераны поблагодарили своих приемников и рассказали об интересных жизненных случаях, произошедших с ними в годы службы. Кстати, полковник в отставке Ыхласбек Муратбеков – представитель династии военных. Его отец после окончания Великой Отечественной войны, в которой он участвовал, продолжил службу в рядах Советской Армии и дослужился до подполковника. Сын Ыхласбека Муратбекова – подполковник Муратбек Ержигит – действующий офицер Вооруженных Сил, выпускник Алма-Атинского высшего военного училище Вооруженных Сил РК (ныне Военный институт Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова).

У подполковника в отставке Василия Сиротина тоже богатый профессиональный и жизненный опыт. Он военный финансист, пользующийся большим авторитетом в профессиональной сфере. Есть у него достижения и в спорте. Он имеет первый разряд по лыжному спорту, легкой атлетике и шахматам.