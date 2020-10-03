По итогам работ сезонного обслуживания проводится смотр и составляется акт готовности вооружения и военной техники, а также парка.

Для обеспечения бесперебойной работы военной техники и вооружения при низких температурах и в сложных метеорологических условиях в воинских частях Шымкентского гарнизона начался перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации.

Подготовка техники к зиме состоит из нескольких этапов: расчет горюче-смазочных материалов, а также других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники и работе в зимних условиях, выполнение работ по переводу, а также подведение итогов перевода.

В каждой воинской части заранее получены все виды горюче-смазочных материалов, инструменты и необходимые запчасти. Также военнослужащие наведут должный порядок на территории каждого парка боевых машин, проведут текущий ремонт хранилищ, парковых помещений.

Во время перевода выполняется ремонт и обслуживание техники и вооружения в соответствии с нормами эксплуатации: проверяются все узлы и агрегаты каждой боевой машины, проводят промывку и замену фильтров, замену горюче-смазочных материалов, ремонт и обслуживание батарей, а также проверку электрооборудования.

Работы по подготовке вооружения и военной техники проводятся в соответствии с графиками и будут завершены к 10 ноября.