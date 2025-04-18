Бригада теробороны Шымкента отработала сценарии кризисных ситуаций

На базе акимата и бригады территориальной обороны города республиканского значения состоялась командно-штабная мобилизационая тренировка под руководством первого заместителя акима города Шымкента Куаныша Асылова.

Ее организатором выступило управление мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны города Шымкента совместно с местными государственными органами.

В ходе тренировки особое внимание было уделено совершенствованию знаний и практических навыков руководящего состава бригады по вопросам охраны и обороны стратегически важных объектов города.

Командование отметило важность готовности территориальных войск к быстрому реагированию при возникновении кризисных ситуаций.

«Тренировка проводилась в два этапа. На первом были отработаны действия по отмобилизованию, приведению бригады в высшие степени боевой готовности и координационные вопросы с департаментом по делам обороны. На втором – осуществлялась охрана объектов стратегического значения во взаимодействии с силовыми структурами в условиях введения военного положения», – пояснил командир бригады территориальной обороны полковник Бакытжан Ашимов.

По итогам мероприятия первый заместитель акима города Шымкента Куаныш Асылов отметил, что личный состав справился с поставленной задачей в полном объеме, продемонстрировав высокий уровень боевой и морально-психологической подготовки, сообщает пресс-служба Шымкентского гарнизона.