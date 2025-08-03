Минобороны РК объявило прием в пять военных колледжей

В Казахстане продолжается приём документов в военные колледжи Министерства обороны РК. Образовательные учреждения реализуют программы технического и профессионального образования на базе 9 и 11 классов, передает Kazinform.

В ведении оборонного ведомства находятся пять военных колледжей:

имени Героя Советского Союза, Халық қаhарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова (г. Астана);

имени Сабира Рахимова (г. Шымкент);

имени Шокана Уалиханова (г. Щучинск, Акмолинская область);

имени Талгата Бигельдинова (г. Караганда);

военно-спортивный колледж имени Бауыржана Момышулы (г. Алматы).

Срок обучения по программам на базе 9 классов составляет 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев (в колледже им. Ш. Уалиханова).

Кандидаты, прошедшие медицинское обследование и имеющие аттестат со средним баллом не ниже 3, должны прибыть в колледжи до 30 июля. Приём документов осуществляется с 1 по 5 августа, а с 5 по 20 августа проходят профессионально-психологическое тестирование, проверку физподготовки и конкурсный отбор.

Правом внеконкурсного зачисления обладают дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность при исполнении служебного долга, а также обладатели знака «Алтын белгі», победители международных олимпиад и соревнований.

При равных условиях конкурсного отбора преимущество имеют дети-сироты, выпускники с военной подготовкой, а также спортсмены, имеющие звания мастера или кандидата в мастера спорта.

Во время приёмной кампании абитуриенты проживают на территории колледжей и обеспечиваются питанием. Начало учебного процесса запланировано на 29 августа.