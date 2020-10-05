Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня вновь приехал в Дендропарк, чтобы проконтролировать ход работ по благоустройству.

Дал поручение технадзору: во-первых, там, где работы произведены некачественно, все разобрать и сделать заново. Во-вторых, привести в соответствие велодорожки.

Что касается подрядчика, то он обязан предоставить график поставки материала. Кроме того, завершить все строительно-монтажные работы он должен качественно и в срок – до конца октября», — написал заместитель акима Шымкента.