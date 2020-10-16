Полицейские в течение суток обнаружили пропавших лошадей на пастбище в 4 км от поселка Шалдар.

На пульт 102 дежурной части обратился житель Байдибекского района, который сообщил, что не может найти 13 лошадей, оставленных им на пастбище, и попросил помощи.

Получившие сообщение сотрудники полиции Байдибекского РОП сразу же приступили к поискам пропавшего табуна. Стражи порядка тщательно проверили все близлежащие территории и опросили возможных очевидцев.

В результате принятых мер полицейские в течение суток обнаружили пропавших лошадей на пастбище в 4 км. от поселка Шалдар. Найденных 13 лошадей стражи порядка вернули законному владельцу.

В свою очередь, сельчанин выразил огромную благодарность полицейским Байдибекского РОП, которые с момента пропажи лошадей приняли оперативные меры и вернули пропавший скот.

«Я обратился с заявлением в полицию о том, что пропали лошади. Стражи порядка днем и ночью искали лошадей и вернули их. Благодаря им табун нашелся в целости и сохранности. Полицейские действовали оперативно и профессионально, спасибо большое…» — поблагодарил полицейских местный житель.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют сельчанам быть бдительными и не оставлять скотину на пастбищах без присмотра. По возможности стоит укрепить свои хозподворья надежным заграждением, а также бирковать и таврировать домашний скот. В случае пропажи и кражи скота, следует обратиться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.