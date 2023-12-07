Развивать стрельбу из лука на лошадях будут в Шымкенте

В Шымкенте будут развивать стрельбу из лука на лошадях.

Уже в следующем году в городе планируют начать строительство академии, где будут учить казахской стрельбе из лука. Об этом рассказали на брифинге федерации «Жамбы ату». По президента федерации, в стране до сих пор нет полноценной базы, где спортсмены могли бы проводить учебно-тренировочные сборы. На брифинге также объявили о создании Азиатской федерации. Наши спортсмены завершают подготовку к предстоящим играм кочевников.

«Наши спортсмены завершают год с отличными результатами. Мы заняли призовые места на чемпионатах во Франции, Венгрии и Монголии. Уже через пару недель сборная по «Жамбы ату» впервые примет участие в финале Кубка мира в городе Аль-Ула, Саудовская Аравия. Мы считаем, что это большое достижение», — говорит Еркебулан Ильясов, президент федерации «Жамбы ату».